В Минпромторге предложили отказаться от кассовых чеков в магазинах
Российским магазинам могут разрешить не выдавать покупателям кассовые чеки после каждой покупки, чтобы сократить расходы на кассовую ленту. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствующее письмо направлено в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Как сообщают «Известия», ссылаясь на обращение Евтухова, из-за подорожания ленты для касс издержки розничной торговли могут вырасти приблизительно на 30 млрд рублей в год. Выдача чеков в бумажном и электронном виде по просьбе покупателя позволит сократить расходы, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, в письме отмечается, что иностранные поставщики снизили отгрузки кассовой ленты. Однако запасов ретейлеров хватит еще на год, и пока они не столкнулись с дефицитом бумаги.
При этом в ФНС обратили внимание, что кассовая реформа нацелена в том числе на защиту бизнеса от нечестной конкуренции со стороны уклоняющихся от налогов участников рынка, а введение необязательной выдачи чеков может спровоцировать всплеск такой конкуренции,пишет Ura.ru.
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