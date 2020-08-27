СМИ узнали о замене Мишустина на посту главы набсовета ВЭБа
Вместо премьер-министра РФ Михаила Мишустина наблюдательный совет госкорпорации ВЭБ.РФ возглавит его бывший заместитель в ФНС, ныне вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом пишет РБК со ссылкой на четыре источника, в том числе близких к кабмину.
Благодаря этому назначению Мишустин фактически сохранит контроль над наблюдательным советов ВЭБа, говорится в материале. Его решение будут учитывать при принятии стратегических сделок.
Раньше набсовет ВЭБа автоматически возглавлял премьер-министр, однако летом 2020 года этот принцип законодательно изменили. Отныне главу набсовета госкорпорации будет назначать правительство на пятилетний срок, кандидат может совмещать этот пост с госслужбой.
По информации РБК, на пост главы набсовета ВЭБа также рассматривали первого вице-премьера Андрея Белоусова, который замещал Мишустина во главе правительства на время болезни последнего. Однако его кандидатуру не одобрил сам премьер-министр.
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