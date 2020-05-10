Кабмин выделил на поддержку малого и среднего бизнеса более 80 млрд рублей
Правительство России решило выделить более 81 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий, относящихся к пострадавшим от коронавируса отраслям. Как пишет РИА Новости, соответствующее сообщения опубликовано на сайте кабмина. Оказать помощь малому и среднему бизнесу ранее поручил президент России Владимир Путин.
Отмечается, что условием для получения субсидии станет сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабинета министров, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.
Ранее НСН писала, что выплаты бизнесу государственной финансовой помощи могут стартовать раньше срока, обозначенного в поручении Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе совещания по вопросам реализации мер по поддержке экономики и соцсферы.
Егоров напомнил, что выплаты из расчета одного минимального размера оплаты труда на сотрудника - 12 130 рублей в месяц – поручено было начать с 18 мая, однако процесс, скорее всего, будет запущен немного раньше. По словам главы ФСИН, в первую очередь это относится к тем налогоплательщикам, которые сдали раньше отчетность в Пенсионный фонд России.
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