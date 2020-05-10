Кабмин выделил на поддержку малого и среднего бизнеса более 80 млрд рублей

Правительство России решило выделить более 81 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий, относящихся к пострадавшим от коронавируса отраслям. Как пишет РИА Новости, соответствующее сообщения опубликовано на сайте кабмина. Оказать помощь малому и среднему бизнесу ранее поручил президент России Владимир Путин.

Отмечается, что условием для получения субсидии станет сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабинета министров, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.