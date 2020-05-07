Центробанк назвал стоимость нерабочего месяца для российской экономики

До двух процентов ВВП может потерять Россия из-за одного полного нерабочего месяца – такая оценка приводится в апрельском докладе Центробанка о кредитно-денежной политике. Негативный эффект будет еще больше усилен последствиями остановки предприятий для производственных цепочек. Вместе с тем, регулятор полагает, что меры, принятые властями страны, ускорят процесс восстановления и компенсируют часть потерь для населения и бизнеса. В целом же по итогам года ЦБ ожидает падение ВВП России на 4–6%. Прогноз на следующий год на удивление оптимистичен: рост 3–5%.

Куда менее оптимистично смотрит в будущее бизнес-омбудсмен Борис Титов: продление ограничительных мер увеличит ущерб предприятий пострадавших отраслей, часть организаций просто не выживет. «Каждая новая неделя ограничений добавляет ущерба», - заявил Борис Титов «Интерфаксу». Он обратил внимание на то, что бизнес готов к соблюдению всех требований Роспотребнадзора, лишь бы получить возможность как можно скорее возобновить свою деятельность. В качестве аргумента он отмечает, что «скопление персонала на больших промышленных предприятиях не меньшая эпидемическая угроза, чем работа небольшого магазина. И если проблему на стройке и заводе решить можно, то же самое можно сделать и на небольшом частном предприятии», - отметил Титов. По его словам, каждый новый день отсутствия клиентов для предприятий малого и среднего бизнеса снижает шансы на выживание: «одни дотянут до выхода из карантина, другие - нет». Уже сейчас по его словам, в сфере услуг падение оборотов по ряду направлений достигает катастрофических показателей в 80-90%.

Подтверждение этих слов – в данных крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД», из которых следует, что на те самые 90% рухнули продажи одежды в России. В исследовании, на которое ссылается РИА «Новости», проводится сравнение кассовых чеков за февраль и апрель текущего года. Как добавляет к этому «Коммерсантъ», после снятия ограничительных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. А, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, которые приводит РБК, с рынка могут уйти более 70% кафе и ресторанов России. Причина проста: большинство ресторанов и кафе, составляющих значительную часть предприятий сферы услуг, торгует алкоголем, а потому на помощь со стороны государства рассчитывать не могут, - пояснил собеседник издания.

Напомним слова бизнес-омбудсмена: каждая новая неделя ограничений добавляет ущерба…

