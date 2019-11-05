Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

На реализацию программы поддержки многодетных семей правительство России выделило 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлён третий или последующий ребёнок, имеют право на получение господдержки для полного или частичного погашения жилищного кредита в размере до 450 тысяч рублей.

Всего бюджет РФ предусматривает выделение на эти цели в текущем году 5 миллиардов рублей.