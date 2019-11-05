Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям
На реализацию программы поддержки многодетных семей правительство России выделило 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлён третий или последующий ребёнок, имеют право на получение господдержки для полного или частичного погашения жилищного кредита в размере до 450 тысяч рублей.
Всего бюджет РФ предусматривает выделение на эти цели в текущем году 5 миллиардов рублей.
Кстати, ранее НСН писала, что общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей. Председатель организации Валентин Лебедев заявил на пресс-конференции НСН, что для этого в России нужно возродить практику, которая существовала еще в Советском Союзе. Тогда, по его словам, для всех мужчин и замужних женщин с 20-летнего возраста до выхода на пенсию действовал налог в 6%.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в свою очередь заявил, что необходимо ввести налог на малодетность, под который будут попадать граждане старше 18 лет.
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