Российским аграриям дали отсрочку по льготным инвесткредитам

Российские сельхозпроизводители на полгода получили отсрочку для платежей по льготным инвестиционным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что изменения затронут платежи, приходящиеся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.

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При этом в пресс-службе правительства добавили, что срок краткосрочных льготных займов, окончание договора по которым также приходится на этот год, возможно продлить еще на 12 месяцев. В связи с этим аграрии смогут сократить размер ежемесячных платежей, снизив кредитную нагрузку.

По данным источника, некоторые изменения касаются поддержки банков, участвующих в программе льготного кредитования. Теперь размер субсидированной ставки по краткосрочным кредитам увеличится с 80% до 100% ключевой ставки. При этом, несмотря на ее повышение, льготная ставка останется на уровне до 5% годовых.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПроизводствоЛьготыМихаил МишустинПравительствоКредиты
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