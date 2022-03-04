Российским аграриям дали отсрочку по льготным инвесткредитам
Российские сельхозпроизводители на полгода получили отсрочку для платежей по льготным инвестиционным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что изменения затронут платежи, приходящиеся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
При этом в пресс-службе правительства добавили, что срок краткосрочных льготных займов, окончание договора по которым также приходится на этот год, возможно продлить еще на 12 месяцев. В связи с этим аграрии смогут сократить размер ежемесячных платежей, снизив кредитную нагрузку.
По данным источника, некоторые изменения касаются поддержки банков, участвующих в программе льготного кредитования. Теперь размер субсидированной ставки по краткосрочным кредитам увеличится с 80% до 100% ключевой ставки. При этом, несмотря на ее повышение, льготная ставка останется на уровне до 5% годовых.
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