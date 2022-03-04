Россия может приостановить экспорт удобрений
Министерство промышленности и торговли России рекомендует отечественным производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт, в связи с логистическими проблемами на фоне антироссийских санкций из-за специальной операции на Украине.
Как отмечается в заявлении, ряд иностранных компаний – перевозчиков саботируют выполнение поставок в комплексе антироссийских санкций. В результате, получить законтрактованные объемы удобрений не могут как европейские аграрии, так и других государств.
Учитывая такие риски, Минпромторг считает необходимым временно приостановить отгрузку российских удобрений по заграничным контрактам до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок.
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