Кабмин внес в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024-2026 годы

В сообщении говорится, что соответствующее распоряжение о внесении документов в нижнюю палату парламента подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в кабмине отметили, что проект бюджета и прочие сопутствующие документы впервые были внесены полностью в электронном виде.

В проекте бюджета, который рассматривало правительство, расходы в 2024 году ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, в 2025 году - 34,4 трлн, в 2026 году - 35,6 трлн. Доходы в 2024 году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей, в 2025 году - 33,5 трлн рублей, в 2026 году - 34,1 трлн рублей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону являются основным приоритетом российского бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

