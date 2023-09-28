Песков заявил о необходимости повышения расходов на оборону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России развернули гибридную войну, сообщает РИА Новости.

Дефицит российского бюджета покроют за счет средств ФНБ только в 2024 году

По его словам, страна также продолжает специальную военную операцию, и в этих условиях повышение расходов на оборону необходимо.

«Здесь очевидно, что такое повышение... абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны... которая развернута против нас. И это требует высоких расходов», - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать проект бюджета на следующий год.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что денег в российском бюджете хватит на все расходы, несмотря на постоянную нехватку денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияГособоронзаказБюджетДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры