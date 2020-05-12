Кабмин утвердил дополнительные выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. Как сообщается на сайте кабинета министров, получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка можно будет с 1 июня. Для это необходимо будет подать соответствующее заявление через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или лично обратиться в территориальное отделение по месту жительства, подчеркивает RT.

Заявление рассматривается в течение 5 дней, выплаты осуществляются в срок не более 3 дней, пишет Газета.ру.