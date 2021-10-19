Бензина на АЗС активно дорожает по всей России
Розничные цены на бензин перешли к активному росту по всей России, показывают данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Согласно статистики за минувшую неделю (7-14 октября), это происходило во всех субъектах федерации. В большинстве регионов бензин подорожал на 20 копеек за литр. Наибольшее повышение цен отмечено в Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях. Там рост составил 30 копеек.
В целом по стране на прошлой неделе средняя цена Аи-92 составила 46,09 рубля за литр, Аи-95 - 49,56 рубля. Летнее дизельное топливо в среднем по России стоило 50,36 рубля.
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