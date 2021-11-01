Цена авиакеросина снова обновила рекорд

Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей выросла за день на 2,3% и вновь обновила рекордное значение.

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По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 1 ноября цена авиакеросина достигла отметки 58,27 тысячи рублей за тонну. Прежний рекорд был зафиксирован 27 октября - 58,12 тысячи рублей за тонну).

Кроме того, подорожал летний дизель - 0,4%, до 52,38 тысячи рублей за тонну, а вот зимний и межсезонный подешевели на 0,1% - до 58,98 тысячи рублей за тонну и 53,55 тысячи рублей за тонну, соответственно.

Ранее директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников заявил, что водителям стоит выбирать топливо с тем октановым числом, которое указал в инструкции производитель автомобиля, сообщает Ura.ru.

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