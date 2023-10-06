Кабмин разрешил экспорт дизеля по трубопроводам для ряда производителей
6 октября 202309:25
Правительство России частично сняло ограничения на экспорт дизельного топлива, меры касаются поставок по трубопроводам. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом», — указали в правительстве.
При этом производитель должен поставлять на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизеля, пишет RT.
Ранее российские власти ввели временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru