Новак заявил о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо

В кулуарах Валдайской форума он отметил, что вслед за этим последовало снижение мелкооптовых цен, что важно для потребителей, которые закупаются на нефтебазах.

«Это очень важно для наших сельхозтоваропроизводителей, поскольку продолжается пора уборки и посева озимых», - подчеркнул Новак.



Он добавил, что в большей части субъектов РФ стоимость дизельного топлива на мелком опте уже снизилась от трëх тысяч до 10 тысяч рублей за тонну.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заводит дела в ряде регионов после анализа реализации топлива, передает «Радиоточка НСН».

