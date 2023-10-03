Новак заявил о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что биржевые цены на дизельное топливо в России уже упали примерно на 20%, сообщает РИА Новости.

Новак поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива

В кулуарах Валдайской форума он отметил, что вслед за этим последовало снижение мелкооптовых цен, что важно для потребителей, которые закупаются на нефтебазах.

«Это очень важно для наших сельхозтоваропроизводителей, поскольку продолжается пора уборки и посева озимых», - подчеркнул Новак.

Он добавил, что в большей части субъектов РФ стоимость дизельного топлива на мелком опте уже снизилась от трëх тысяч до 10 тысяч рублей за тонну.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заводит дела в ряде регионов после анализа реализации топлива, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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