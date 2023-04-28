«Сотни миллионов долларов»: Поставки нефти через Украину могут прекратиться с подачи США

«Это постепенное давление на Россию, США подталкивают Украину к повышению стоимости тарифов, чтобы страны перестали покупать российскую нефть по трубе. В таком случае Россия будет вынуждена перекинуть эти объемы на экспорт морским транспортом, уходить в Азию, тогда эта нефть будет попадать под потолок цен. США пытаются всю российскую нефть загнать под санкции, потому что на трубопроводные поставки потолок цен не применяется. Им выгодно через Украину вытолкнуть всю российскую нефть на морской транспорт», - отметил Юшков.

По его словам, в случае значительного увеличения тарифов Венгрия, Чехия, Словакия и Сербия будут принимать решение, готовы ли они продолжать покупать российскую нефть. При их отказе Москва и Киев лишатся доходов.

«Это сотни миллионов долларов продаж, государство тоже с этого зарабатывает, потому что компании платят экспортную пошлину. Но Украина при этом тоже зарабатывает, Киев тоже потеряет доходы. За транзит платят покупатели. Сейчас остались поставки в Европу только по трубопроводному транспорту, с декабря запрещено поставлять российскую нефть в Европу морским транспортом. Труба снабжает Венгрию, Чехию, Словакию и транзитом через Венгрию нефть идет в Хорватию, там разворачивается и идет в Сербию. В основном страдает венгерская компания MOL, потому что она владеет НПЗ в Чехии и Словакии еще», - рассказал собеседник НСН.

Отдельно Юшков отметил желание Киева надавить на Венгрию, которая всячески мешает Украине в политическом плане.

«В этом можно усмотреть желание Украины надавить на Венгрию, потому что Венгрия периодически блокируют антироссийские санкции, у Венгрии с Украиной очень натянутые отношения, у них откровенно идет конфликт. Венгрия открыто говорит, что не пустит Украину в Евросоюз, пока там не будут учитывать интересы этнических венгров и так далее. В конечном итоге, поставки могут быть остановлены, потому что венгры сочтут, что слишком дорого», - заключил он.

Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн сырья, которое ранее экспортировали в Европу, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

