Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 года и включил в список Новую Зеландию
Кабинет министров России принял постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2026 года. Этим же документом список стран, которые попадают под его действие, расширен за счёт Новой Зеландии.
До этого в ограничительный перечень входили США, Канада, Великобритания, Австралия, страны Евросоюза, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. К ввозу по-прежнему запрещены мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция.
Российское продовольственное эмбарго, наряду с другими ограничительными мерами, вводилось Россией в качестве ответного шага на действия стран, которые активировали санкции после событий 2014 года и присоединения Крыма к РФ.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия вводила контрмеры в три этапа: с 2014 года — в отношении стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин увеличил налоги для компании «Транснефть»
- Вице-президент JTI Масиус: Объем легальных сигарет в РФ за 10 лет снизился вдвое
- Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае возросло до 26 человек
- Потери ВСУ в Курской области превысили 36 600 военнослужащих
- Херсон остался без света из-за ударов по объектам энергетики
- СМИ: YouTube попросил российских пользователей удалить видео о VPN
- Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
- Биржевые цены на арабику достигли новых максимумов с 1977 года
- Выдача ипотеки в России за 10 месяцев упала на 31%
- Бен Аффлек залечивает душевные раны в компании бывшей жены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru