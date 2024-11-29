Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 года и включил в список Новую Зеландию

Кабинет министров России принял постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2026 года. Этим же документом список стран, которые попадают под его действие, расширен за счёт Новой Зеландии.

До этого в ограничительный перечень входили США, Канада, Великобритания, Австралия, страны Евросоюза, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. К ввозу по-прежнему запрещены мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция.