Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 года и включил в список Новую Зеландию

Кабинет министров России принял постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2026 года. Этим же документом список стран, которые попадают под его действие, расширен за счёт Новой Зеландии.

До этого в ограничительный перечень входили США, Канада, Великобритания, Австралия, страны Евросоюза, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. К ввозу по-прежнему запрещены мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция.

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Российское продовольственное эмбарго, наряду с другими ограничительными мерами, вводилось Россией в качестве ответного шага на действия стран, которые активировали санкции после событий 2014 года и присоединения Крыма к РФ.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия вводила контрмеры в три этапа: с 2014 года — в отношении стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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