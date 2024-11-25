«Дайте работать!»: Рыболовы выступили против запрета на экспорт продукции

«Последние годы промысел лососей был на экстремальном уровне, достигал пиковых результатов за весь период наблюдения. В прошлом году мы добыли 609 тысяч тонн. Разница почти в два с половиной раза, но показатель в 230 тысяч тонн не такой уж и плохой. Если посмотрим более ранние периоды, вылов достигал 200 тысяч, 180 тысяч тонн, 250-300 тысяч тонн еще в начале 90-х годов считалось очень хорошим показателем. Сегодня у нас цифра не такая критическая, это природа. После всплеска всегда идут спады», - объяснил он.

В связи с этим Мартынов не поддержал идею ввести эмбарго на экспорт, отметив, с какими вызовами сегодня сталкивается отрасль.

«Какое эмбарго вообще? Надо бизнесу дать работать, не мешать. Если выгодно продавать за границу, надо продавать. Сегодня отрасль поставлена в такие условия, которых не было никогда. У нас идут инвестиционные процессы, скоро начнутся процедуры банкротств по некоторым предприятиям. Да, рыба дорогая сегодня, будет еще дороже. Лососи, горбуша, кета, кижуч будут дороже в следующем году. Потому что правительство предложило перезаключить договоры на аренду рыболовных участков. Выкупить участок можно только за очень приличные деньги, не все потянут. Понадобится порядка 180 миллиардов рублей, а эти деньги надо брать под банковские проценты, которые сегодня не меньше 23. Это запредельные суммы. Конечно, продукция после этого подорожает», - заключил собеседник НСН.

Экспорт рыбы из России снизился на 13% с начала года, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев. Так, с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 миллиона тонн рыбы. В этом году поставки из России идут в 51 страну, передает «Радиоточка НСН».

