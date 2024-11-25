«Дайте работать!»: Рыболовы выступили против запрета на экспорт продукции
Георгий Мартынов заявил НСН, что отрасли требуется 180 миллиардов на аренду рыболовных участков, нельзя мешать бизнесу продавать товар за границу.
Если в России ввести эмбарго на экспорт рыбной продукции на фоне падения объемов вылова, это приведет к волне банкротств предприятий, рассказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
По предварительным данным, российские рыбаки выловили в этом году 235,4 тысячи тонн лососей, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным ассоциации, это худший результат с 2005 года. Исправить ситуацию до конца сезона не удастся, так как лов уже не идет. Мартынов призвал не оценивать ситуацию как критическую.
«Последние годы промысел лососей был на экстремальном уровне, достигал пиковых результатов за весь период наблюдения. В прошлом году мы добыли 609 тысяч тонн. Разница почти в два с половиной раза, но показатель в 230 тысяч тонн не такой уж и плохой. Если посмотрим более ранние периоды, вылов достигал 200 тысяч, 180 тысяч тонн, 250-300 тысяч тонн еще в начале 90-х годов считалось очень хорошим показателем. Сегодня у нас цифра не такая критическая, это природа. После всплеска всегда идут спады», - объяснил он.
В связи с этим Мартынов не поддержал идею ввести эмбарго на экспорт, отметив, с какими вызовами сегодня сталкивается отрасль.
«Какое эмбарго вообще? Надо бизнесу дать работать, не мешать. Если выгодно продавать за границу, надо продавать. Сегодня отрасль поставлена в такие условия, которых не было никогда. У нас идут инвестиционные процессы, скоро начнутся процедуры банкротств по некоторым предприятиям. Да, рыба дорогая сегодня, будет еще дороже. Лососи, горбуша, кета, кижуч будут дороже в следующем году. Потому что правительство предложило перезаключить договоры на аренду рыболовных участков. Выкупить участок можно только за очень приличные деньги, не все потянут. Понадобится порядка 180 миллиардов рублей, а эти деньги надо брать под банковские проценты, которые сегодня не меньше 23. Это запредельные суммы. Конечно, продукция после этого подорожает», - заключил собеседник НСН.
Экспорт рыбы из России снизился на 13% с начала года, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев. Так, с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 миллиона тонн рыбы. В этом году поставки из России идут в 51 страну, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Склад с фреоном загорелся в Москве
- Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов
- Ученый Золотарева предупредила россиян об опасности старых обоев
- В России существенно вырос спрос на товары для домашних животных
- Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
- Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери
- Вокалист «Би-2» Лева заявил, что продал квартиру в Москве ради содержания группы
- Курс доллара на Forex превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года
- Мосгорсуд утвердил заочный арест актера Смольянинова
- Путин распространил указ о выплате на участвующих в СВО росгвардейцах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru