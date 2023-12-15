Кабмин продлил мораторий на проведение проверок бизнеса

Правительство России продлило мораторий на проведение проверок бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

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Как отметил Мишустин, мораторий продлевается на 2024 год по решению президента Владимира Путина. Запрет на проверки не касается объектов, относящихся к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также не действует в случаях угрозы жизни и здоровью людей, безопасности страны и при срабатывании свидетельствующих о возможном нарушении требований специальных индикаторов.

«Мораторий уже хорошо себя зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — приводит слова премьера пресс-служба правительства.

Мишустин указал, что во многих случаях на замену проверкам бизнеса пришли профилактические визиты, которые позволяют превентивно выявлять недостатки и устранять их без штрафов.

Ранее кабмин продлил на 2024 год отдельные меры стимулирования занятости, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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