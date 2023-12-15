Кабмин продлил мораторий на проведение проверок бизнеса
Правительство России продлило мораторий на проведение проверок бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Как отметил Мишустин, мораторий продлевается на 2024 год по решению президента Владимира Путина. Запрет на проверки не касается объектов, относящихся к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также не действует в случаях угрозы жизни и здоровью людей, безопасности страны и при срабатывании свидетельствующих о возможном нарушении требований специальных индикаторов.
«Мораторий уже хорошо себя зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — приводит слова премьера пресс-служба правительства.
Мишустин указал, что во многих случаях на замену проверкам бизнеса пришли профилактические визиты, которые позволяют превентивно выявлять недостатки и устранять их без штрафов.
Ранее кабмин продлил на 2024 год отдельные меры стимулирования занятости, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хирург Хайдаров: Филипп Киркоров готовит кардинальные изменения во внешности
- Кабмин продлил мораторий на проведение проверок бизнеса
- Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами
- Минобороны: ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
- Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
- Под Тверью из-за снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса
- Эрдоган: Байден внесет в конгресс предложение о передаче Турции F-16
- Дефицит ОКР на развитие спорта составляет около полумиллиарда рублей
- Глава Минцифры назвал хорошим знаком замедление роста зарплат IT-специалистов
- Минобороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки сил ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru