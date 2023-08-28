Кабмин продлил до весны запрет на вывоз семян рапса из России

Правительство России 28 августа продлило запрет на экспорт семян рапса. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Последнее пристанище»: Названы способы сдержать рост цен на хлеб

Мера будет действовать до 29 февраля 2024 года включительно, сказано в тексте постановления.

Запрет не распространяется на семена, экспортируемые в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.

Французская газета Le Figaro считает, что Россия в 2023-2024 годах продолжит доминировать на зерновом рынке. Издание указало на рекордные урожаи пшеницы в РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры