Кабмин продлил до весны запрет на вывоз семян рапса из России
28 августа 202319:59
Правительство России 28 августа продлило запрет на экспорт семян рапса. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Мера будет действовать до 29 февраля 2024 года включительно, сказано в тексте постановления.
Запрет не распространяется на семена, экспортируемые в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.
Французская газета Le Figaro считает, что Россия в 2023-2024 годах продолжит доминировать на зерновом рынке. Издание указало на рекордные урожаи пшеницы в РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru