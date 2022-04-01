Собянин рассказал о начале реализации программы льготного кредитования промышленности

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти запустили программу льготного кредитования московской промышленности, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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В ходе посещения Щербинского лифтостроительного завода он отметил, что некоторые предприятия «не попали ни в малый, ни в крупный бизнес», и для помощи им был создан фонд, а «кредиты уже довели до банков».

Градоначальник подчеркнул, что в Москве продолжится реализация масштабных городских программы, в том числе, капитальный ремонт и реновация жилового фонда, поэтому такие предприятиям, как Щербинский лифтостроительный завод, не останутся без заказов.

«Мы не сокращаем городские программы... Так что завод обязательно будет работать. Предприятию надо помогать оборотными средствами, льготными субсидиями и так далее», - сказал Собянин.

В пресс-службе добавили, что на программу льготного кредитования промышленных предприятий на пополнение оборотных средств и реализацию программ развития московские власти выделили 10 млрд рублей.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в Москве выделили 200 млн рублей на гранты для пилотного тестирования инновационной продукции на объектах инфраструктуры, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КредитыГосподдержкаМоскваСергей Собянин
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