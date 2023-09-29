Кабмин предложил приостановить выплаты по советским вкладам до 2027 года
Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о продлении приостановки выплат советских вкладов до 1 января 2027 года. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Речь идет о вкладах, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о средствах в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР.
Согласно пояснительной записке к документу, вступление в силу закона о компенсации вкладов в 2024 году обошлось бы федеральному бюджету в 61,8 триллиона рублей, в 2025-м - в 64,2 триллиона, в 2026-м - в 66,8 триллиона.
Сбербанк на прошлой неделе объявил о снижении максимальных ставок по нескольким вкладам. 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru