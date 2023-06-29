«Что она даст пенсионеру?»: Экономист усомнился в выгоде новой программы сбережения

Рядовому пенсионеру нет смысла вкладываться в долгосрочные проекты, потому что ему важны текущие доходы, заявил в эфире НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Программа будет запущена с 1 января 2024 года, и будет полностью добровольной. Для ее участия нужно будет заключить договор с НПФ. Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.