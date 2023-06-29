«Что она даст пенсионеру?»: Экономист усомнился в выгоде новой программы сбережения
У государства на сегодняшний день нет инструмента, чтобы обеспечить доходы на уровне выше инфляции, рассказал НСН Александр Сафонов.
Рядовому пенсионеру нет смысла вкладываться в долгосрочные проекты, потому что ему важны текущие доходы, заявил в эфире НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Программа будет запущена с 1 января 2024 года, и будет полностью добровольной. Для ее участия нужно будет заключить договор с НПФ. Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
«Будет ли это выгодно населению – большой вопрос. Дело в том, что обычному пенсионеру бессмысленно делать долгосрочные вложения, потому что ему важны текущие доходы. Ничего лучше, чем краткосрочный депозит он придумать не сможет. Что касается граждан, которые захотят накопить себе на пенсию – тоже спорный инструмент. Вступите вы в эту программу, и что она вам даст? Какой инструмент вам предложат, чтобы обеспечить доходы на уровне выше инфляции? Никаких инструментов нет. Если раньше можно было вкладываться в западные акции, то сейчас внешний рынок закрыт. Национальных стартапов, которые могут приумножить ваши инвестиции, нет. Куда вкладывать? В голубые фишки?» - задался вопросом Сафонов.
Он отметил, что на сегодняшний день у правительства нет инструментов, которые обеспечат доходы на уровне выше инфляции.
«На сегодняшний день серьезных инструментов, которые опережают уровень инфляции, нет. Выгода только в одном: соинвестирование со стороны государства. За 3 года вы можете получить 100% от своего вклада. Но по мере увеличения продолжительности этих вложений этот процент будет снижаться. Три года – очень выгодная история», - подытожил собеседник.
Ранее экономист рассказал о праве россиян получать пенсию досрочно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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