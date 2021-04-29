Кабмин поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи

Правительство РФ дало ряду ведомств поручение оперативно представить в Минэкономразвития предложения по снижению объёмов экспорта гречихи в нынешнем году.

Минсельхоз подготовился к подорожанию круп

На сайте кабмина говорится, что проработать вопрос должны Минпромторг, Минсельхоз и ФАС. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары. Оно было проведено под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, передает RT.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на торговые сети и поставщиков сообщила о том, что в России могут вырасти цены крупы, в том числе на гречку. Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортГречка
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