Кабмин поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи

На сайте кабмина говорится, что проработать вопрос должны Минпромторг, Минсельхоз и ФАС. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары. Оно было проведено под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, передает RT.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на торговые сети и поставщиков сообщила о том, что в России могут вырасти цены крупы, в том числе на гречку. Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.



