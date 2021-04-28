Минсельхоз подготовился к подорожанию круп
Минсельхоз подготовил меры по сдерживанию цен на крупы, сообщает Интерфакс
В Минсельхозе считают, что текущих объемов производства круп достаточно для того, чтобы обеспечивать культурами предприятия переработки и население. Однако в ведомстве подготовили ряд мер для повышения самообеспечения внутреннего рынка.
Минсельхоз расширит посевные площади под основные виды круп в 2021 году, чтобы не допустить роста цен на данные продукты. Это также позволит создать значительную сырьевую базу для предприятий переработки.
Ранее сообщалось, что поставщики обсуждают повышение цен на крупы. В крупнейшие ретейлеры поступают сообщения о повышении цены на гречку и другие крупы от 7,5 до 15 процентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Минсельхоз подготовился к подорожанию круп
- Ургант пошутил над намерением Жириновского стать чемпионом мира по участию в выборах
- Американские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
- Серпухов вошел в десятку самых популярных направлений бронирования
- Синоптики рассказали о погоде на майских праздниках в Москве
- СМИ: кабмин ужесточит льготную программу кредитов МСП
- В ОП предложили снижать тюремный срок за получение образования
- Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Индии
- Лавров: Войны в Донбассе нужно избежать
- Стало известно, как избежать третьей волны коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru