Минсельхоз подготовился к подорожанию круп

Минсельхоз подготовил меры по сдерживанию цен на крупы, сообщает Интерфакс

В Минсельхозе считают, что текущих объемов производства круп достаточно для того, чтобы обеспечивать культурами предприятия переработки и население. Однако в ведомстве подготовили ряд мер для повышения самообеспечения внутреннего рынка.

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Минсельхоз расширит посевные площади под основные виды круп в 2021 году, чтобы не допустить роста цен на данные продукты. Это также позволит создать значительную сырьевую базу для предприятий переработки.

Ранее сообщалось, что поставщики обсуждают повышение цен на крупы. В крупнейшие ретейлеры поступают сообщения о повышении цены на гречку и другие крупы от 7,5 до 15 процентов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияМинсельхозРынокГречка
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