Минсельхоз подготовился к подорожанию круп

Минсельхоз расширит посевные площади под основные виды круп в 2021 году, чтобы не допустить роста цен на данные продукты. Это также позволит создать значительную сырьевую базу для предприятий переработки.

Ранее сообщалось, что поставщики обсуждают повышение цен на крупы. В крупнейшие ретейлеры поступают сообщения о повышении цены на гречку и другие крупы от 7,5 до 15 процентов.

