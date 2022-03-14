Кабмин определил параметры займов для обращения за кредитными каникулами

Кабмин РФ определил максимальные размеры займов, по которым граждане могут обратиться за предоставлением кредитных каникул, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что лимит по потребительским кредитам для физических лиц составил 300 тысяч рублей, для ИП – 350 тысяч рублей, лимит в 100 тысяч рублей установлен по кредитным картам, 700 тысяч рублей – по автокредитам.

Также сообщается, что по ипотечным кредитам были установлены следующие лимиты: 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа, для других регионов - 3 миллиона рублей.

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Ранее сообщалось, что Калмыкия стала регионом с самым высоким уровнем закредитованности населения, здесь индикатор долговой нагрузки составляет 103,5%. Самая низкая закредитованность населения — в Ингушетии. Аналитики составили рейтинг на основе объема кредитов из статистики Центробанка, учитывая при этом заработные платы и число экономически активного населения региона.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ипотечные КаникулыПравительствоКредиты
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