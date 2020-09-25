Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года

Правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов отметил, что законопроект о новом подходе к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума планируется внести в Госдуму в конце недели, после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ коснётся почти 4 миллиона человек. Кроме того, в ведомстве заявили, что в следующем году прожиточный минимум в России составит 11 653 рубля, напоминает Ura.ru.

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Между тем, правительство предложило изменить систему расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя не из подсчета стоимости потребительской корзины, а от средне-медианного среднедушевого дохода в России. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?» заявил председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиПравительство РоссииПрожиточный МинимумМРОТ
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