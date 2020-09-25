Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года

Правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов отметил, что законопроект о новом подходе к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума планируется внести в Госдуму в конце недели, после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ коснётся почти 4 миллиона человек. Кроме того, в ведомстве заявили, что в следующем году прожиточный минимум в России составит 11 653 рубля, напоминает Ura.ru.