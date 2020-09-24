Конституция обязывает: В России пересчитают МРОТ и прожиточный минимум

В Минтруде посчитали необходимым пересмотреть расчет МРОТ (минимальный размер оплаты труда). До конца года ведомство должно определить подход к установлению прожиточного минимума на будущий год и последующий период.

В 2020 году истекает срок действия федерального закона о потребительской корзине, которая сегодня является основой для определения размера прожиточного минимума. А он, в свою очередь, является чертой бедности. В Минтруде признали, что по международным меркам действующая модель является устаревшей.

«Особенности методики расчета прожиточного минимума на основании утвержденной потребительской корзины приводят к тому, что прожиточный минимум растет медленнее заработных плат и общего уровня благосостояния граждан», — констатировали в пресс-службе ведомства.

Специалисты Министерства труда уточняют, что МРОТ до 2026 года должен находиться на уровне 42% медианной зарплаты (уровень, выше которого зарплаты ровно у половины населения) по стране. С 2021 года, по мнению экспертов ведомства, прожиточный минимум должен составлять 44,2% от среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум на уровне 109% этого показателя, для детей - 97%, пенсионеров - 86%. Размер МРОТ с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.

В начале недели президент России Владимир Путин выступил перед верхней палатой в день открытия осенней сессии Совета Федерации. Он рассказал об уже принятых мерах поддержки населения и расставил приоритеты перед сенаторами.

Среди прочего президент заявил, что зарплаты ниже размера минимального размера оплаты труда — антиконституционны. «В соответствии с новыми поправками в Конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, причем Основного закона страны, это просто недопустимо», — сказал президент.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объяснила, почему в России есть зарплаты ниже МРОТ. По ее словам, причиной тому служит правовой нигилизм и избирательность правоприменения.

«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила Варшавская.

Она добавила, что контроль должен быть равным, прозрачным и неизбирательным.