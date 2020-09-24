Конституция обязывает: В России пересчитают МРОТ и прожиточный минимум
На фоне президента России о том, что зарплаты не должны быть ниже МРОТ, стали известны подробности возможной корректировки этого показателя и величины прожиточного минимума. Новую и, как считается, более справедливую систему подсчёта уже полгода готовило Минтруда.
В Минтруде посчитали необходимым пересмотреть расчет МРОТ (минимальный размер оплаты труда). До конца года ведомство должно определить подход к установлению прожиточного минимума на будущий год и последующий период.
В 2020 году истекает срок действия федерального закона о потребительской корзине, которая сегодня является основой для определения размера прожиточного минимума. А он, в свою очередь, является чертой бедности. В Минтруде признали, что по международным меркам действующая модель является устаревшей.
«Особенности методики расчета прожиточного минимума на основании утвержденной потребительской корзины приводят к тому, что прожиточный минимум растет медленнее заработных плат и общего уровня благосостояния граждан», — констатировали в пресс-службе ведомства.
Специалисты Министерства труда уточняют, что МРОТ до 2026 года должен находиться на уровне 42% медианной зарплаты (уровень, выше которого зарплаты ровно у половины населения) по стране. С 2021 года, по мнению экспертов ведомства, прожиточный минимум должен составлять 44,2% от среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум на уровне 109% этого показателя, для детей - 97%, пенсионеров - 86%. Размер МРОТ с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
В начале недели президент России Владимир Путин выступил перед верхней палатой в день открытия осенней сессии Совета Федерации. Он рассказал об уже принятых мерах поддержки населения и расставил приоритеты перед сенаторами.
Среди прочего президент заявил, что зарплаты ниже размера минимального размера оплаты труда — антиконституционны. «В соответствии с новыми поправками в Конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, причем Основного закона страны, это просто недопустимо», — сказал президент.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объяснила, почему в России есть зарплаты ниже МРОТ. По ее словам, причиной тому служит правовой нигилизм и избирательность правоприменения.
«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила Варшавская.
Она добавила, что контроль должен быть равным, прозрачным и неизбирательным.
Реакция парламентариев на заявление Путина не заставила долго ждать. Председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов тут же заявил, что в России необходимо ввести продуктовые банковские карты для малоимущих россиян. На них они смогут получать финансовую помощь от государства.
По словам Миронова, в стране примерно 20 миллионов человек, живущих за чертой бедности. К бедным он отнес не только тех, кто зарабатывает меньше уровня МРОТ, но также, например, 20 тысяч рублей. «Это тоже очень мало, но получается, что в выборку Росстата эти люди уже не попадают, что сильно искажает официальные данные», — отметил он.
Политик полагает, что на продуктовую карту гражданам нужно дать возможность приобретать товары российского производства. Деньги на поддержку граждан, по его расчетам, можно было бы взять из Фонда национального благосостояния.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН объяснил инициативу Миронова подготовкой к выборам в Госдуму. Тем не менее идею он одобрил.
«У нас бедных очень много, и неофициальные данные гораздо выше, чем официальные. И потребность в таких "окрашенных" деньгах есть. Потому что если вы просто даете человеку деньги, он их может потратить на что-то другое. Потому что часть бедных людей еще и не очень социально ответственные. Очень много неблагополучных семей. "Окрашенные деньги" – это те, которые вы не можете потратить ни на что другое, как только на определенную группу товаров только в определенных точках продаж. То есть вы не можете купить водку, а только крупу, например. Окрашенные деньги, окрашенные услуги – это мировая практика. Тут ничего уникального нет», - сказал политолог.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал предложение Миронова «чистым популизмом».
«Если это обычная банковская карта «Мир», на которую просто пришлют деньги, то контролировать, на что их потратят, невозможно. Если это какая-то особая карта, деньги с которой можно потратить в специальном магазине, то я про такие не знаю. Это очередной депутатский треш. Чистый популизм, который не имеет к реальной жизни никакого отношения. Никто это делать не будет, ни с какого ФНБ. Правительство ничего такого рассматривать не будет», - пояснил эксперт.
Однако с просьбой с призывом начать выдавать наименее обеспеченным россиянам продуктовые карточки еще в апреле в условиях пандемии коронавируса к правительству РФ обращались представители бизнес-сообщества. Авторы заявления подчеркивали, что такая мера позволит обеспечить граждан, которые остались без средств, а также обеспечит рост спроса на товары российских компаний, что даст возможность сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса.
Финансирование проекта авторы инициативы с мая до декабря текущего года оценивали в 800 млрд рублей, по их подсчетам, это позволило бы выдавать карточки размером 10 тысяч рублей каждый месяц 10 миллионам россиян. Предложение оказалось для власти неинтересным.
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