Мишустин: МРОТ в России со следующего года превысит 13,6 тыс. рублей

Зарплата почти 3 миллионов россиян в будущем году вырастет за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тыс. рублей. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января текущего года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Этот документ также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной год».