Мишустин: МРОТ в России со следующего года превысит 13,6 тыс. рублей
Зарплата почти 3 миллионов россиян в будущем году вырастет за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тыс. рублей. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января текущего года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Этот документ также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной год».
Между тем, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что России необходимо отказаться от МРОТ, сообщает «Свободная пресса». Комментируя эту инициативу, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что отмена минимального размера оплаты труда повлечёт за собой хаос, сообщает РИА Новости.
По её словам, с МРОТ связано огромное количество пособий и выплат, и любые действия с ним потребуют трансформации социальной поддержки населения.
«Сегодняшнее законодательство устроено таким образом... что просто отмена - это хаос, и нужно очень чётко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он», - отметила Голикова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- СМИ: пьяный мужчина угрожает взорвать жилой дом в Татарстане
- Преподаватель пермского университета рассказал, как укрылся от стрелка в аудитории
- Мишустин: МРОТ в России со следующего года превысит 13,6 тыс. рублей
- Советника-посланника посольства России в Великобритании вызвали в британский МИД
- Зеленского обвинили в неуважении к памяти жертв 11 сентября из-за кроссовок
- Федерация рестораторов и отельеров России предложила обнулить НДС для гостиниц
- СМИ: Шойгу и Лавров в Госдуму не пойдут
- Студент из Ирака был ранен при стрельбе в университете Перми
- Регионы РФ получат более 156 млрд рублей на пособия за первого ребёнка
- Суд в Петербурге приговорил убийцу пенсионеров из-за квартир к пожизненному сроку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru