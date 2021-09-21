Мишустин: МРОТ в России со следующего года превысит 13,6 тыс. рублей

Зарплата почти 3 миллионов россиян в будущем году вырастет за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тыс. рублей. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января текущего года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Этот документ также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной год».

В Госдуме предложили установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей

Между тем, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что России необходимо отказаться от МРОТ, сообщает «Свободная пресса». Комментируя эту инициативу, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что отмена минимального размера оплаты труда повлечёт за собой хаос, сообщает РИА Новости.

По её словам, с МРОТ связано огромное количество пособий и выплат, и любые действия с ним потребуют трансформации социальной поддержки населения.

«Сегодняшнее законодательство устроено таким образом... что просто отмена - это хаос, и нужно очень чётко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он», - отметила Голикова.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
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