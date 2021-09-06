Голикова высказалась против отмены МРОТ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) повлечёт за собой хаос, сообщает РИА Новости.
По её словам, с МРОТ связано огромное количество пособий и выплат, и любые действия с ним потребуют трансформации социальной поддержки населения.
«Сегодняшнее законодательство устроено таким образом... что просто отмена - это хаос, и нужно очень чётко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он», - отметила Голикова.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что России необходимо отказаться от МРОТ, сообщает «Свободная пресса».
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