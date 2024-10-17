Кабмин направит 6,5 млрд рублей на льготное кредитование сельских жителей

Он напомнил, что можно взять сельскую ипотеку по ставке до 3%, льготный потребительский кредит на благоустройство дома, в том числе на подведение газа и воды. По словам Мишустина, за четыре года такими кредитами воспользовались свыше 160 тысяч заемщиков.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН отметила, что загородную недвижимость для постоянного проживания рассматривают только россияне предпенсионного и пенсионного возраста, поскольку во многих местах нет инфраструктуры для полноценной активной жизни, передает «Радиоточка НСН».

