Кабмин направит 6,5 млрд рублей на льготное кредитование сельских жителей

Правительство РФ выделит дополнительно 6,5 млрд рублей на льготные кредиты для жителей сел, в том числе на сельскую ипотеку по ставке до 3%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

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Он напомнил, что можно взять сельскую ипотеку по ставке до 3%, льготный потребительский кредит на благоустройство дома, в том числе на подведение газа и воды. По словам Мишустина, за четыре года такими кредитами воспользовались свыше 160 тысяч заемщиков.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН отметила, что загородную недвижимость для постоянного проживания рассматривают только россияне предпенсионного и пенсионного возраста, поскольку во многих местах нет инфраструктуры для полноценной активной жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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