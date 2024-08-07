Эксперт ВШЭ Остапкович: Локализовать сельское хозяйство в РФ удалось на 85%
После введения в 2014 году первых антироссийских санкций плюсов для развития сельского хозяйства оказалось больше, чем минусов. Об этом в эфире телеканала ОТР заявил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, раньше Россия закупала больше, чем экспортировала, однако настоящее время экспорт превышает импорт «примерно на восемь миллиардов», даже с учётом завоза той продукции, которая в РФ не производится, например, бананов и ананасов.
Эксперт также отметил, что сельскохозяйственную отрасль в России за время действия санкций удалось локализовать на 85%.
«Условно, свинина на 100% локализована, мясо птицы — почти на 100%. Есть проблемы с фруктами, ягодами, но это такой территориальный признак», — уточнил он.
Остапкович добавил, что следует «выйти на более интенсивное импортозамещение», так как семенной материал в РФ почти на 90% завозится из Нидерландов, а на птицефабриках «работают» импортные куры, несущие больше яиц.
Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что за 2014—2023 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт ВШЭ Остапкович: Локализовать сельское хозяйство в РФ удалось на 85%
- Вице-президент РСТ призвал туристов покупать билеты из Анапы заранее
- Адвокат: Шахматистке Абакаровой может грозить дело о покушении на убийство
- Выдача ипотеки в России за семь месяцев снизилась на 13%
- Экономист назвала выгоду США от атак на Курскую область
- «Голос Америки» отметил успешную работу RT в Африке
- Адвокат Тимура Иванова опроверг сообщения о его сотрудничестве со следствием
- Bild: В Германии при обрушении отеля погиб человек
- «Страсть наживы»: Останина предупредила о подорожании школьной формы на 50%
- Путин назвал атаку на Курскую область «очередной масштабной провокацией» Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru