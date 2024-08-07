Эксперт ВШЭ Остапкович: Локализовать сельское хозяйство в РФ удалось на 85%

По его словам, раньше Россия закупала больше, чем экспортировала, однако настоящее время экспорт превышает импорт «примерно на восемь миллиардов», даже с учётом завоза той продукции, которая в РФ не производится, например, бананов и ананасов.

Эксперт также отметил, что сельскохозяйственную отрасль в России за время действия санкций удалось локализовать на 85%.

«Условно, свинина на 100% локализована, мясо птицы — почти на 100%. Есть проблемы с фруктами, ягодами, но это такой территориальный признак», — уточнил он.

Остапкович добавил, что следует «выйти на более интенсивное импортозамещение», так как семенной материал в РФ почти на 90% завозится из Нидерландов, а на птицефабриках «работают» импортные куры, несущие больше яиц.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что за 2014—2023 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, сообщает RT.