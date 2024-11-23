Кабмин на полгода запретил экспорт лома и отходов драгметаллов

Ограничения продлятся с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Под запрет также попадает лом металлов, плакированных драгметаллами, содержащие их или их соединения.



При этом запрет не касается вывоза катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Масса пробы должна быть не более 500 г на товарную партию. Количество таких партий по внешнеторговому контракту на это не влияет.



Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и привлекать значительные объемы вторичного сырья, содержащего драгметаллы, в переработку и производство драгоценных металлов, заявили в кабмине.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что в России досрочно снимут запрет на экспорт бензина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

