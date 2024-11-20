Россия в 2024 году увеличила экспорт моллюсков в полтора раза

Поставки моллюсков из России за рубеж за первые девять месяцев 2024 года выросли в полтора раза относительно показателей аналогичного периода 2023 года, сообщат федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт».

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Уточняется, что общий объем экспорта с января по октябрь 2024 года составил около 22 тысячи тонн. При этом 84% поставок пришлось на Китай. Также российских моллюсков закупают в Южной Корее (6%) и Белоруссии (4%).

По предварительным данным, к 2030 году экспорт может вырасти до 50 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что поставки зерна из России в Китай за восемь месяцев 2024 года выросли почти вдвое. В частности, за январь-август текущего года КНР нарастила закупки зерновых из РФ в 1,9 раза - до рекордных с 2015 года 310 млн долларов, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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