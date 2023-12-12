К цифровому рублю не допустят компании с «высоким» уровнем риска
Клиенты, которые имеют высокий (красный) уровень риска нарушения антиотмывочных норм, не смогут воспользоваться цифровым рублем. Речь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сообщил замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд.
На данный момент Росфинмониторинг совместно с ЦБ ведет работу по корректировке базового антиотмывочного закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах с помощью цифрового рубля. ЦБ как эмитент будет выполнять требования по анализу подозрительных операций с цифровыми рублями, уточнил Негляд.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в следующем году каждый сможет открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями. По его словам, это такой же рубль, который можно обменять и на наличные, и на безналичные рубли. Закон о цифровом рубле вступил в силу 1 августа. Пилот новой валюты запущен 15 августа, сообщает «Радиоточка НСН».
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