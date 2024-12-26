К российскому аналогу SWIFT подключились 580 организаций

К российскому аналогу SWIFT подключились 580 организаций, говорится в официальном докладе ЦБ.

Отмечается, что число участников Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) ежегодно растет быстрыми темпами, а более четверти пользователей приходится на нерезидентов.

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При этом агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза собираются ввести санкции против банков третьих стран, которые пользуются системой передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT. При этом конкретные шаги пока не согласованы, поэтому страны G7 в праве принять разные варианты давления.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, которые включают одновременно оба эти инструмента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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