К 2027 году расходы на образование в России достигнут 1,75 трлн рублей
К 2027 году расходы на образование в России достигнут 1,75 трлн рублей, говорится в проекте федерального бюджета.
К следующему году на образование выделят 1,57 трлн рублей, далее сумма за год увеличится до 1,68 трлн, а далее еще до 1,75 трлн. Уточняется, что средства в том числе будут направлены на бесплатное питание для детей младших классов, на строительство детских садов и школ и капитальный ремонт зданий.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов 30 сентября. Более 4 трлн рублей планируют направить на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, более 1,7 трлн — на материнский капитал, свыше 12 млрд – на субсидии на жилье для молодых семей, почти 37,5 млрд — на поддержку региональных программ по повышению рождаемости.
Кабмин заложил средства на другие значимые направления, в том числе горячее питание школьников, капремонт и строительство новых образовательных учреждений, обеспечение льготников лекарствами, возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru