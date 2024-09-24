Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета России на ближайшие три года

Обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры является одним из приоритетов проекта бюджета РФ на ближайшие три года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов: до конца 2024 года ВВП России достигнет 3,9%

Он указал, что этому направлению было уделено особое внимание, на эти цели заложено финансирование в размере более шести трлн рублей.

Также министр указал, что в списке приоритетов - социальная поддержка граждан, и все необходимые для этого расходы учтены проекта бюджета.

«Важный приориет - обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд СВО, поддержка семей участников СВО», - добавил Силуанов.

Ранее глава Минфина РФ заявил, что дефицит федерального бюджета страны в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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