Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета России на ближайшие три года

Он указал, что этому направлению было уделено особое внимание, на эти цели заложено финансирование в размере более шести трлн рублей.

Также министр указал, что в списке приоритетов - социальная поддержка граждан, и все необходимые для этого расходы учтены проекта бюджета.

«Важный приориет - обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд СВО, поддержка семей участников СВО», - добавил Силуанов.

Ранее глава Минфина РФ заявил, что дефицит федерального бюджета страны в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

