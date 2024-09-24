Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета России на ближайшие три года
Обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры является одним из приоритетов проекта бюджета РФ на ближайшие три года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Он указал, что этому направлению было уделено особое внимание, на эти цели заложено финансирование в размере более шести трлн рублей.
Также министр указал, что в списке приоритетов - социальная поддержка граждан, и все необходимые для этого расходы учтены проекта бюджета.
«Важный приориет - обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд СВО, поддержка семей участников СВО», - добавил Силуанов.
Ранее глава Минфина РФ заявил, что дефицит федерального бюджета страны в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru