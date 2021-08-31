«Известия»: в России подешевело жилье

Сегодня средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке снизилась в Омске на полтора процента, в Челябинске — на один процент, в Перми и Уфе — примерно на 0,5 процента.

В июле в Юго-Восточном административном округе Москвы средняя стоимость «квадрата» в новых домах снизилась на полтора процента. Как ожидают аналитики, по итогам августа средняя стоимость квадратного метра массовых новостроек в Москве может снизиться на 1,7 процента.

Снижение цен могло произойти из-за сдачи нового объема жилья по более низкой стоимости или за счет точечных скидок.

Недвижимость выгоднее покупать сегодня не на первичном, а на вторичном рынке, констатирует вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин. Он объяснил, почему приобретение жилья в новостройках менее предпочтительно в плане финансов.





