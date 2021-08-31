«Известия»: в России подешевело жилье
В России впервые за год отмечается существенное снижение цен на жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
Сегодня средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке снизилась в Омске на полтора процента, в Челябинске — на один процент, в Перми и Уфе — примерно на 0,5 процента.
В июле в Юго-Восточном административном округе Москвы средняя стоимость «квадрата» в новых домах снизилась на полтора процента. Как ожидают аналитики, по итогам августа средняя стоимость квадратного метра массовых новостроек в Москве может снизиться на 1,7 процента.
Снижение цен могло произойти из-за сдачи нового объема жилья по более низкой стоимости или за счет точечных скидок.
Недвижимость выгоднее покупать сегодня не на первичном, а на вторичном рынке, констатирует вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин. Он объяснил, почему приобретение жилья в новостройках менее предпочтительно в плане финансов.
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