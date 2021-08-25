Названы оптимальные варианты покупки жилья в Подмосковье
Недвижимость выгоднее покупать сегодня не на первичном, а на вторичном рынке, констатирует вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин. Он объяснил, почему приобретение жилья в новостройках менее предпочтительно в плане финансов.
«Ценовые плюсы новостроек с тех пор, как ввели эскроу-счета, нивелировались, потому что все застройщики, вне зависимости от этапа строительства, продают по конечной цене. При этом риск недостроя, заморозки, несдачи объекта по-прежнему остался. Поэтому выгоднее вторичка. Это более понятный, более оперативный и прогнозируемый продукт», – заявил эксперт в эфире «Радио 1».
При этом, как подчеркнул вице-президент Гильдии, если имеются средства, лучше обойтись без ипотечного кредита, поскольку в этом случае его совершенно невыгодно брать. Хотя, как правило, большинство россиян не имеют возможности накопить на квартиру, признаёт Саяпин.
«А те деньги, что они копят, инфляция съедает быстрее, чем они могут купить квартиру. Поэтому ипотека – это просто продукт ускорения реализации своих желаний и способ накопления на жильё», – пояснил эксперт.
Александр Саяпин также подтвердил, что в Московской области цены на жильё увеличиваются по мере приближения к столице. Таким образом, дешевле жильё, расположенное за Центральной кольцевой автомобильной дорогой.
«Города Мытищи, Люберцы, Красногорск, Одинцово традиционно дороже, чем та же Истра, Коломна, Волоколамск, Шаховская и так далее. Вместе с тем, сегодня в Подмосковье ощущается большая нехватка объектов, так что спросом пользуются и новостройки и вторичка», – подытожил специалист по недвижимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- МВД РФ увеличило вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди
- Вертолёт ВМС Мексики потерпел крушение
- Названы оптимальные варианты покупки жилья в Подмосковье
- МВД предложило изменить правила проверки водителей на алкоголь
- Более 360 афганцев с гражданством РФ эвакуированы из Афганистана
- До 93% населения Подмосковья обеспечены чистой водой
- Spotify объявил самую популярную песню лета в России
- СМИ: СК завел дело о взятках биткоинами в МПГУ
- Мясо, гречка и сахар подорожали в России
- В Таджикистане звание генерала впервые присвоено женщине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru