Названы оптимальные варианты покупки жилья в Подмосковье

Недвижимость выгоднее покупать сегодня не на первичном, а на вторичном рынке, констатирует вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин. Он объяснил, почему приобретение жилья в новостройках менее предпочтительно в плане финансов.

«Ценовые плюсы новостроек с тех пор, как ввели эскроу-счета, нивелировались, потому что все застройщики, вне зависимости от этапа строительства, продают по конечной цене. При этом риск недостроя, заморозки, несдачи объекта по-прежнему остался. Поэтому выгоднее вторичка. Это более понятный, более оперативный и прогнозируемый продукт», – заявил эксперт в эфире «Радио 1».

При этом, как подчеркнул вице-президент Гильдии, если имеются средства, лучше обойтись без ипотечного кредита, поскольку в этом случае его совершенно невыгодно брать. Хотя, как правило, большинство россиян не имеют возможности накопить на квартиру, признаёт Саяпин.

Экономист назвал помеху в решении жилищного вопроса в России

«А те деньги, что они копят, инфляция съедает быстрее, чем они могут купить квартиру. Поэтому ипотека – это просто продукт ускорения реализации своих желаний и способ накопления на жильё», – пояснил эксперт.

Александр Саяпин также подтвердил, что в Московской области цены на жильё увеличиваются по мере приближения к столице. Таким образом, дешевле жильё, расположенное за Центральной кольцевой автомобильной дорогой.

«Города Мытищи, Люберцы, Красногорск, Одинцово традиционно дороже, чем та же Истра, Коломна, Волоколамск, Шаховская и так далее. Вместе с тем, сегодня в Подмосковье ощущается большая нехватка объектов, так что спросом пользуются и новостройки и вторичка», – подытожил специалист по недвижимости.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Правительства Москвы
ТЕГИ:ПодмосковьеЖильеНедвижимость
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