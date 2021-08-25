Названы оптимальные варианты покупки жилья в Подмосковье

Недвижимость выгоднее покупать сегодня не на первичном, а на вторичном рынке, констатирует вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин. Он объяснил, почему приобретение жилья в новостройках менее предпочтительно в плане финансов.

«Ценовые плюсы новостроек с тех пор, как ввели эскроу-счета, нивелировались, потому что все застройщики, вне зависимости от этапа строительства, продают по конечной цене. При этом риск недостроя, заморозки, несдачи объекта по-прежнему остался. Поэтому выгоднее вторичка. Это более понятный, более оперативный и прогнозируемый продукт», – заявил эксперт в эфире «Радио 1».

При этом, как подчеркнул вице-президент Гильдии, если имеются средства, лучше обойтись без ипотечного кредита, поскольку в этом случае его совершенно невыгодно брать. Хотя, как правило, большинство россиян не имеют возможности накопить на квартиру, признаёт Саяпин.