В Независимом топливном союзе назвали причину рекордных цен на дизель

«Это все связано с экспортной альтернативой. Очень высокая стоимость на мировых рынках товарных нефтепродуктов, плюс ко всему рубль обесценился, соответственно, валютная выручка дает больше рублевой выручки. С этим как раз и связан процесс подорожания дизеля в том числе», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, основными потребителями дизельного топлива являются перевозчики грузов на дальние дистанции.



«Как правило, потребители дизеля - перевозчики на дальние дистанции, но сейчас они активно пытаются переоборудоваться под более дешевое топливо. Сложно сказать, подорожает ли что-то. Пока такой яркой динамики нет», - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Россия заработала 15,3 миллиарда долларов в июле на экспорте нефти, такой показатель стал максимальным с ноября 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».

