В Независимом топливном союзе назвали причину рекордных цен на дизель
В росте цен на топливо виновато подорожание товарных нефтепродуктов на мировых рынках и обесценивание рубля, заявил НСН Павел Баженов.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН назвал экспортную альтернативу причиной взлета цен на дизельное топливо.
Накануне стало известно, что биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России непрерывно растет с начала августа и обновляет рекорд десятый торговый день подряд. Цена летнего дизеля выросла во вторник на 0,97%, до 65,944 тыс. рублей за тонну, что является историческим максимумом.
«Это все связано с экспортной альтернативой. Очень высокая стоимость на мировых рынках товарных нефтепродуктов, плюс ко всему рубль обесценился, соответственно, валютная выручка дает больше рублевой выручки. С этим как раз и связан процесс подорожания дизеля в том числе», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, основными потребителями дизельного топлива являются перевозчики грузов на дальние дистанции.
«Как правило, потребители дизеля - перевозчики на дальние дистанции, но сейчас они активно пытаются переоборудоваться под более дешевое топливо. Сложно сказать, подорожает ли что-то. Пока такой яркой динамики нет», - отметил эксперт.
Ранее стало известно, что Россия заработала 15,3 миллиарда долларов в июле на экспорте нефти, такой показатель стал максимальным с ноября 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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