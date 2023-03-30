«Известия»: промышленники РФ выступили за возврат госплана
Большинство российских промышленников считают необходимым внедрить государственное планирование в экономику. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Государственного университета управления (ГУУ).
По данным издания, внедрение госплана поддержали 78,5% представителей промышленных предприятий.
В опросе приняли участие 278 управленцев высшего и среднего звена. Из них 37% считают, что планирование нужно во всех отраслях экономики.
Частичное использование механизма госплана поддержали 41,5% опрошенных. 13,3% высказались против подобных механизмов.
Экономика РФ приобретает принципиально иное качество, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает НСН.
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