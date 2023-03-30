«Известия»: промышленники РФ выступили за возврат госплана

Большинство российских промышленников считают необходимым внедрить государственное планирование в экономику. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Государственного университета управления (ГУУ).

«Содержательная и предметная»: Песков оценил встречу Путина с бизнесом

По данным издания, внедрение госплана поддержали 78,5% представителей промышленных предприятий.

В опросе приняли участие 278 управленцев высшего и среднего звена. Из них 37% считают, что планирование нужно во всех отраслях экономики.

Частичное использование механизма госплана поддержали 41,5% опрошенных. 13,3% высказались против подобных механизмов.

Экономика РФ приобретает принципиально иное качество, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПромышленностьРоссияЭкономика

Горячие новости

Все новости

партнеры