«Известия»: промышленники РФ выступили за возврат госплана

По данным издания, внедрение госплана поддержали 78,5% представителей промышленных предприятий.

В опросе приняли участие 278 управленцев высшего и среднего звена. Из них 37% считают, что планирование нужно во всех отраслях экономики.

Частичное использование механизма госплана поддержали 41,5% опрошенных. 13,3% высказались против подобных механизмов.

Экономика РФ приобретает принципиально иное качество, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает НСН.

