Путин заявил о новой модели развития экономики России

Президент России Владимир Путин заяви о начале развития отечественной экономики согласно новой модели. Эту тему он поднял во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как подчеркнул глава государства, можно сказать, что экономика РФ приобретает принципиально иное качество. В этих условиях, по словам Путина, активная и созидательная позиция РСПП, а также всего бизнес-сообщества особо востребована.

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Президент дал прогноз, согласно которому, во втором квартале текущего года валовой внутренний продукт перейдет к росту. Также, по словам Путина, после спада отечественной экономики летом 2022 года на фоне санкций, с июля фиксируется некоторый рост.

Как отмечает НСН, ранее стало известно, что крупный бизнес и российские власти достигли компромисса по вопросу так называемой разовой выплаты в федеральный бюджет, которую оспаривал РСПП. Как уточнили в Минфине, нефтегазовые и угольные компании не будут платить взнос.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкономикаРСПППутин
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