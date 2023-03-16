Путин заявил о новой модели развития экономики России

Президент России Владимир Путин заяви о начале развития отечественной экономики согласно новой модели. Эту тему он поднял во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как подчеркнул глава государства, можно сказать, что экономика РФ приобретает принципиально иное качество. В этих условиях, по словам Путина, активная и созидательная позиция РСПП, а также всего бизнес-сообщества особо востребована.