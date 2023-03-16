Путин заявил о новой модели развития экономики России
Президент России Владимир Путин заяви о начале развития отечественной экономики согласно новой модели. Эту тему он поднял во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Как подчеркнул глава государства, можно сказать, что экономика РФ приобретает принципиально иное качество. В этих условиях, по словам Путина, активная и созидательная позиция РСПП, а также всего бизнес-сообщества особо востребована.
Президент дал прогноз, согласно которому, во втором квартале текущего года валовой внутренний продукт перейдет к росту. Также, по словам Путина, после спада отечественной экономики летом 2022 года на фоне санкций, с июля фиксируется некоторый рост.
Как отмечает НСН, ранее стало известно, что крупный бизнес и российские власти достигли компромисса по вопросу так называемой разовой выплаты в федеральный бюджет, которую оспаривал РСПП. Как уточнили в Минфине, нефтегазовые и угольные компании не будут платить взнос.
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