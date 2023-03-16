«Содержательная и предметная»: Песков оценил встречу Путина с бизнесом

Также он назвал прошедшее мероприятие содержательным и предметным, и напомнил, что по его итогам правительству РФ был дан целый ряд поручений.

«Очень интересно, содержательно, предметно. Целый ряд поручений дан правительству», - ответил журналистам представитель Кремля.

Ранее Путин принял участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), одной из центральных тем которого стало развитие отечественной промышленности в условиях санкций, сообщает RT.

