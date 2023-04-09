Израиль стал крупнейшим импортером российской водки

В 2022 году Израиль стал мировым лидером по импорту российской водки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

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Израиль увеличил закупки крепкого напитка до $24,7 миллиона. В 2021 году показатель составлял $5,7 миллиона.

На втором месте по объему импорта российской водки оказалась Германия. При этом страна сократила закупки с $43,4 до $7,5 миллиона.

Тройку лидеров замыкает Армения. Республика импортировала российскую водку на $6,9 миллиона.

Минимальная розничная цена на тихие вина в России может оказаться высокой, поскольку установить ее в принципе будет сложно, заявил «Радиоточке НСН» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ВодкаИмпортИзраиль

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