Израиль стал крупнейшим импортером российской водки
В 2022 году Израиль стал мировым лидером по импорту российской водки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
Израиль увеличил закупки крепкого напитка до $24,7 миллиона. В 2021 году показатель составлял $5,7 миллиона.
На втором месте по объему импорта российской водки оказалась Германия. При этом страна сократила закупки с $43,4 до $7,5 миллиона.
Тройку лидеров замыкает Армения. Республика импортировала российскую водку на $6,9 миллиона.
Минимальная розничная цена на тихие вина в России может оказаться высокой, поскольку установить ее в принципе будет сложно, заявил «Радиоточке НСН» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
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