FT: британская компания поставила в Россию электроники на $1,2 млрд

По информации издания, владельцем Mykines значилась увлекающаяся танцами на шесте девушка, а позже - дорожный рабочий с Украины. Компания отправляла в Россию полупроводники, ноутбуки, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую технику.

Среди брендов названы Apple, Intel, Samsung и Huawei. Товары на сумму $982 миллиона подпадают под экспортные ограничения британских властей.

Их продажа может рассматриваться как нарушение санкций, сообщила газета.

Меры Казахстана по ужесточению контроля за перемещением подсанкционных товаров сократят возможности России по организации «параллельного импорта», рассказал «Радиоточке НСН» гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

