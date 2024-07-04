СМИ: Рекордная жара увеличила цены на кофе на 20%

Так, фьючерсы на арабику выросли на 20,6%, а на сорт робуста - на 18,1%. Цены на сорт робуста достигли рекордных 4394 долларов за тонну.

Отмечается, что причиной роста цен на кофе стала жара в Юго-Восточной Азии. Фермеры Вьетнама, Таиланда и Филиппин опасаются получить скудный урожай второй год подряд.

Ранее стало известно, что продажи кофе на вынос выросли за пять месяцев на 22% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года – до 11,887 млн стаканов, напоминает РЕН ТВ.

