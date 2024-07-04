СМИ: Рекордная жара увеличила цены на кофе на 20%
Мировые цены на кофе по итогам II квартала 2024 года выросли еще на 18-20% из-за аномальной жары в Азии, сообщает Nikkei Asia.
Так, фьючерсы на арабику выросли на 20,6%, а на сорт робуста - на 18,1%. Цены на сорт робуста достигли рекордных 4394 долларов за тонну.
Отмечается, что причиной роста цен на кофе стала жара в Юго-Восточной Азии. Фермеры Вьетнама, Таиланда и Филиппин опасаются получить скудный урожай второй год подряд.
Ранее стало известно, что продажи кофе на вынос выросли за пять месяцев на 22% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года – до 11,887 млн стаканов, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru