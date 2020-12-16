Из-за пандемии Госдума в 2020 году сэкономит почти 1,3 млрд рублей

Экономия благодаря снижению расходов нижней палаты российского парламента составит по итогам 2020 года почти 1 млрд 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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В интервью "Российской газете" Володин рассказал, что Госдума уже перечислила в резервный фонд правительства 712 млн 800 тысяч рублей, которые удалось сэкономить благодаря снижению числа поездок парламентариев за границу.

По итогам 2019 года Дума отдала в российский бюджет 394 млн рублей. За год до этого было сэкономлено 500 млн рублей, в 2017 году в бюджет вернулось 706 млн рублей. Общий объем финансирования, который получает Госдума в 2020 году, составляет около 11 млрд рублей.

В проекте российского бюджета на 2021-2023 годы указано, что в 2021 году Госдума получит около 13,04 млрд рублей, в 2022 году - 12,38 млрд, а в 2023 году - 12,7 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
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