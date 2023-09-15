«Из-за инфляционных рисков»: Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора она отметила, что в настоящее время рисков для финансовой стабильности нет, однако резкое движение курса рубля «привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий».

«Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку. Учитывая фактическое ускорение темпов роста цен, мы увеличили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%», - сказала она.

Набиуллина добавила, что действия ЦБ РФ нацелены на возврат инфляции к целевому уровню к концу 2024 года.

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 12% до 13%, так как инфляционное давление в экономике РФ остается высоким, а внутренний спрос опережает возможности выпуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

