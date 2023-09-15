Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента

Годовая инфляция в России по состоянию на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Банка России.

Усиление инфляционного давление объясняется, в том числе, из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля.

За прошедшие три месяца средний рост цен составил 9%, говорится в релизе.

Ранее днем Центробанк принял решение поднять ключевую ставку до 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

