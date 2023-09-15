Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента
15 сентября 202313:56
Годовая инфляция в России по состоянию на 11 сентября ускорилась до 5,5% с 5,2% в августе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Банка России.
Усиление инфляционного давление объясняется, в том числе, из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля.
За прошедшие три месяца средний рост цен составил 9%, говорится в релизе.
Ранее днем Центробанк принял решение поднять ключевую ставку до 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru