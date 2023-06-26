Источник: Переговоры по зерновой сделке могут активизироваться

Как отметил собеседник агентства, знакомый с переговорным процессом, ситуация «пока оптимизма не внушает». Вместе с тем источник указал, что с большой вероятностью обсуждения могут вернуться в активную фазу с начала следующего месяца.

«Вполне возможно, такая вероятность есть», — заявил собеседник РИА Новости, говоря о потенциальных переговорах на высшем уровне.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать последним днем действия зерновой сделки, пишет Ura.ru. В Кремле отмечали, что Москва не видит причин для продления зерновой сделки, условия которой так и не были выполнены, указывает телеканал «360».

